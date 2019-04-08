البشير "يطمئن" آبي أحمد على استقرار الأوضاع بالسودان

08 أبريل 2019 - 10:20 م

طمأن الرئيس السوداني عمر البشير، الإثنين، رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد على استقرار الأوضاع في بلاده.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه رئيس الوزراء الإثيوبي بالبشير، وفق وكالة الأنباء السودانية الرسمية.



من جانبه، أكد آبي أحمد، حرص أديس أبابا على استقرار الأوضاع في السودان، وتعزيز وترقية العلاقات بين البلدين.



ولم تقدم وكالة الأنباء السودانية المزيد من التفاصيل حول المكالمة.



وأعلنت وزارة الداخلية السودانية، في بيان الإثنين، وفاة 7 أشخاص خلال التجمعات (الاحتجاجات) في اليومين الماضيين بالبلاد.



وواصل آلاف المحتجين اعتصامهم لليوم الثالث أمام مقر قوات الجيش السوداني بالخرطوم، للمطالبة بتنحي البشير وإسقاط النظام.



ودخلت الاحتجاجات في السودان شهرها الرابع، وبدأت منددة بالغلاء وتحولت إلى المطالبة بتنحي البشير.

