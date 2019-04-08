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مقتل 3 جنود أمريكيين ومتعاقد في هجوم بأفغانستان

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إرسال جنود أمريكيين إلى الصومال
إرسال جنود أمريكيين إلى الصومال

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أعلنت قيادة الجيش الأمريكي في أفغانستان، الإثنين، مقتل 3 جنود ومتعاقد في هجوم وقع قرب قاعدة "باغرام الجوية"، قرب العاصمة الأفغانية كابل.
وقال المتحدث باسم القوات الأمريكية في أفغانستان، ديفيد باتلر إنّ 3 جنود أمريكيين ومتعاقد "قتلوا إثر انفجار عبوة ناسفة اليوم"، حسبما نقلت شبكة "أيه بي سي نيوز" الأمريكية.
وأضاف أن الهجوم أسفر أيضا عن إصابة 3 آخرين، دون تحديد هويتهم.
يشار أنه خلال العام 2019، لقي 4 جنود أمريكيين مصرعهم في أفغانستان، بخلاف ضحايا اليوم.
وتنشر الولايات المتحدة 14 ألف جندي في أفغانستان، بهدف تدريب القوات الأفغانية، وتقديم الاستشارات لها في حربها ضد حركة طالبان.
وحتى الساعة (19: 18 ت.غ) لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

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