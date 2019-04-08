مقتل 3 جنود أمريكيين ومتعاقد في هجوم بأفغانستان

08 أبريل 2019 - 10:40 م

أعلنت قيادة الجيش الأمريكي في أفغانستان، الإثنين، مقتل 3 جنود ومتعاقد في هجوم وقع قرب قاعدة "باغرام الجوية"، قرب العاصمة الأفغانية كابل.



وقال المتحدث باسم القوات الأمريكية في أفغانستان، ديفيد باتلر إنّ 3 جنود أمريكيين ومتعاقد "قتلوا إثر انفجار عبوة ناسفة اليوم"، حسبما نقلت شبكة "أيه بي سي نيوز" الأمريكية.



وأضاف أن الهجوم أسفر أيضا عن إصابة 3 آخرين، دون تحديد هويتهم.



يشار أنه خلال العام 2019، لقي 4 جنود أمريكيين مصرعهم في أفغانستان، بخلاف ضحايا اليوم.



وتنشر الولايات المتحدة 14 ألف جندي في أفغانستان، بهدف تدريب القوات الأفغانية، وتقديم الاستشارات لها في حربها ضد حركة طالبان.

