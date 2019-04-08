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مقتل متظاهر بالرصاص بمدينة أم درمان‎ غربي الخرطوم

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وفاة متظاهر في احتجاجات بأم درمان

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، الإثنين، مقتل متظاهر في احتجاجات بمدينة أم درمان جنوبي العاصمة الخرطوم.
جاء ذلك في بيان للجنة (معارضة) نشرته عبر صفحتها الرسمية في موقع "فيسبوك".
وأوضح البيان أن "مهند محمد الحاج" ذو العشرين عاماً توفي إثر إصابته بالرصاص.
وقالت اللجنة "ارتقى إلى رحمة الله مهند محمد الحاج إثر إصابته برصاص أمن النظام بأم درمان".
وفي وقت سابق اليوم أعلنت وزارة الداخلية في بيان، وفاة 7 أشخاص خلال التجمعات (الاحتجاجات) في اليومين الماضيين بالبلاد.
وواصل آلاف المحتجين اعتصامهم لليوم الثالث أمام مقر قوات الجيش السوداني بالخرطوم، للمطالبة بتنحي البشير وإسقاط النظام.
ودخلت الاحتجاجات في السودان شهرها الرابع، وبدأت منددة بالغلاء وتحولت إلى المطالبة بتنحي البشير.
وسبق أن أقر البشير، عبر تصريحات متفرقة بالتزامن مع موجة الاحتجاجات الحالية، بوجود مشاكل اقتصادية يعاني منها السودان لكنها ليست بالحجم الذي تضخمه وسائل الإعلام "في مسعى منها لاستنساخ ربيع عربي في السودان"، حسب قوله. 

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