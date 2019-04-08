» البشير يجتمع بصفة عاجلة بقادة الأجهزة الامنية والمخابرات

08 أبريل 2019 - 11:33 م

كشفت وسائل الاعلام السودانية، عن اجتماع عاجل الآن بين الرئيس عمر البشير ، مع قيادات جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني بعد أن أنهى اجتماعه مع قيادات حزب المؤتمر الوطني.

