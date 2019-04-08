  • الثلاثاء 09 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر02:22 ص
بحث متقدم
محافظة أسوان تضع خطة لتوفير احتياجات شهر رمضان

الحكومة تزف خبر سعيد للمواطنيين بشأن شهر رمضان

قيادي إخواني : خايف نندم علي رحيل البشير

البشير يتنحى خلال أسبوع ويتوجه إلى السعودية

سمية الخشاب وأحمد سعد

تعليق ناري لـ"سعد" بشأن الانفصال عن "الخشاب"

عمرو أديب

"أديب" يكشف خطة الإخوان لإفساد الاستفتاء على الدستور

محمد رمضان

شاهد.. محمد رمضان: "أنا زلزال كابوس الأندال"

تامر أمين

تامر أمين يفتح النار على عمرو أديب بسبب "الأهلي"

السيسى وترامب

هذه مكاسب مصر من لقاء «السيسي» بـ«ترامب»

أرشيفية

تحرك برلماني للسيطرة على «كنز الطرق» لصالح الدولة

مرشدو جماعة الإخوان

أنظمة القمع داخل الإخوان.. حكايات وأسرار

ابوتريكة

دعوة «أبوتريكة» لحضور قرعة أمم أفريقيا بالقاهرة

بالفيديو..

"أديب" يكشف خطة الإخوان لإفساد الاستفتاء على الدستور

آخر الأخبار

عمرو أديب
عمرو أديب

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

شاهد.. لحظة القبض على قاتل إمام مسجد الهرم

#

سلفي يطالب بالدعاء على قنوات الإخوان من المنابر

#

قنديل: 19 مارس يوم جريمة الإخوان

#

"أديب" عن ترحيل تركيا 12 إخواني لمصر: "هيبعتوا الزبالة"

أكد الإعلامي عمرو أديب، إن التعديلات الدستورية في مصر بين مؤيد ومعارض، موضحا أن من يوافق على التعديلات الدستورية، أو يرفضها حق دستوري لكل شخص.
وأوضح "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أنه يجب أن يشارك المصريين في التعديلات الدستورية، وكل مواطن حر في رأيه، كاشفا أن الإخوان سينفذون الفترة القادمة خطة لإفساد التعديلات الدستورية وهى مقسمة إلى 3 أقسام.
وأضاف أنهم عملوا على التواصل مع عدد من القوى المدنية المعارضة، والخلايا النائمة التابعة لهم، لاطلاق حملة "الدستور خط أحمر"، منوهًا بأن من ضمن بنود الخطة أن رموز الإخوان في المحاكم سيهاجمون تعديل الدستور أثناء الجلسات، وبعضهم سيصدر بيان رافض لتعديل الدستور من داخل السجن.
ولفت "أديب" إلى أنهم سيدشنون موقع لجمع توقيعات لرافضي التعديلات الدستورية، لافتا إلى أنهم استعانوا بشركة لعمل موقع لا يتم اختراقه، بالإضافة إلى أنهم سيطلقون حملة لتوحيد الزي أثناء التوجه للتصويت في التعديلات الدستورية، كما أنهم سينشرون صور لصناديق تصويت خاوية، معقبا: "أنتم عايزين الناس تروح ولا متروحش.. الأسهل ليكم قولوا للناس تروح وتقول لاء".
وتابع: "كل دي أساليب رخيصة، خليك دكر وقولوا لأتباعكم يقولوا لاء، بلاش الأساليب القذرة دي"، مؤكدًا أنها خطة لا ترقى للشرف السياسي.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة! (1)

محمود سلطان

فضيحة الأهلي.. من يدفع ثمنها؟!

فراج إسماعيل

تعددت الأسباب و «الإدمان» واح

حسام فتحي

أحمد عرابى..ثورة ونفى وتشويه

د. هشام الحمامي

سكوت!.. الجزائر تتكلم

د. حسام عقل

المضبوط في تحقيق اسم أسيوط

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» ناقد رياضي: الأهلي لم يتعرض لفضيحة ولم ولن ينهار
» تصريح صادم لـ ريهام سعيد على عدد مرات زواجها
» تعليق ناري لـ"أديب" على سرقة شاب خاتم حفيدة بونابرت
» "الأرصاد" تزف بشرى سارة بشأن طقس الثلاثاء
» ترامب والسيسي يتشاركان القلق من "الإخوان"
» "الجندي": لم أدعو للخروج على الحاكم منذ عهد مبارك
» توجيهات جديدة للملك سلمان لأمراء وشيوخ
» «كاف» يوضح حقيقة منع الصحفيين المصريين من حضور القرعة
» البشير يجتمع بصفة عاجلة بقادة الأجهزة الامنية والمخابرات
» فنان شهير: "كنت هبطل تمثيل بسبب الإخوان"
» متحدث "الأوقاف": صلاة الجمعة ستقتصر على المساجد فقط

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    04:14 ص

  • فجر

    04:14

  • شروق

    05:39

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:24

  • عشاء

    19:54

من الى
مرشدو جماعة الإخوان
الدولار
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول