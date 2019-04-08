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"الجندي": لم أدعو للخروج على الحاكم منذ عهد مبارك

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خالد الجندي
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أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية،: "لازم ننتظم في سلك المواطنة مع أي رئيس يحكم البلد، طالما يحكم لصالح البلاد".
وأضاف "الجندي"، خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء الإثنين، أن من يعترض عليه أن يلجأ إلى القنوات القانونية للتعبير عن رأيه، عن طريق رفع قضية، الدخول في حزب من أحزاب المعارضة، اللجوء لمجلس النواب.
وأوضح أن التآمر ضد البلد لا يصح، متابعًا: "لم أدعو للخروج على الحاكم منذ عهد الرئيس مبارك، ولما كان الرئيس محمد مرسي بيحكم قولنا ياجماعة ممنوع نخرج عليه ولازم نديله فرصته، وكذلك الرئيس عدلي منصور، والرئيس السيسي"، مستكملًا: "ننادي باستقرار الوطن دائمًا، الدول التي تمردت على حكوماتها تمزقت".


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