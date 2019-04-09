» ترامب والسيسي يتشاركان القلق من "الإخوان"

09 أبريل 2019 - 12:18 ص

قال مسؤولون في الإدارة الأمريكية إنه يتطلع لزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي الهامة إلى واشنطن وزيادة علاقات بلاده مع القاهرة استراتيجيا.



وبحسب «سكاي نيوز عربي»، فإن مسؤولين في الإدارة الأمريكية، ذكرا أن الرئيسين ترامب والسيسي يتشاركان القلق من أنشطة تنظيم الإخوان.



ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي لمقر إقامته في العاصمة الأمريكية، واشنطن، في مستهل زيارته الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية.

