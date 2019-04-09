الحكومة تزف خبر سعيد للمواطنيين بشأن شهر رمضان

09 أبريل 2019 - 01:21 ص

زفت الحكومة خبر سار للموطنين بشأن معارض أهلا رمضان، من خلال تصريحات المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، والتي قال فيها " إن معرض " أهلا رمضان " مخصص لشهر رمضان فقط، ويضم 220 منفذًا تغطى كل المحافظات، وسيبدأ في يوم 20 ابريل، وينتهي يوم 5 يونيو، موضحًا أن هناك أولوية بالمناطق الأكثر احتياجًا.



وأكد "سعد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، على شاشة "الحياة"، أنه تم مراعاة أن تغطية هذه المنافذ كافة محافظات الجمهورية، مع إعطاء أولوية للمحافظات النائية والأكثر احتياجا ، موضحا أنه تم وضع استراتيجية معينة لضبط أسعار السلع تقوم على أكثر من مكون، أولها إيجاد مخزون من السلع الاستراتيجية ليكفى لـ 6 أشهر، موضحًا أن المخزون الاستراتيجى للزيت يتجاوز 5 أشهر، ومخزون السكر يكفي لـ8 أشهر.

