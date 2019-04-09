الرئيس السيسي يلتقي صهر "ترامب" في واشنطن

09 أبريل 2019 - 01:26 ص

يلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في ثاني لقاءاته بواشنطن جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكبير مستشاريه، وذلك في ثاني لقاءاته خلال زيارته الي العاصمة الأمريكية واشنطن.



ويشهد لقاء الرئيس بكوشنر مناقشات العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية ، فضلا عن التطرق للأوضاع في المنطقة ومواجهة الإرهاب.



وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد وصل الى العاصمة الامريكية واشنطن الاثنين قادما من العاصمة الغينية كوناكرى ، حيث يقوم بزيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية تستغرق ثلاثة أيام بناء على دعوة من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

