» ناقد رياضي: الأهلي لم يتعرض لفضيحة ولم ولن ينهار

09 أبريل 2019 - 01:29 ص

قال الناقد الرياضي ياسر أيوب، إن النادي الأهلي يحاول استرداد اعتباره والتأهل لربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، إن كان هذا ممكنًا، رغم الهزيمة الثقيلة التي تلقاها من فريق صن دوانز بخمسة أهداف مقابل لا شيء.ياسر أيوب



أضاف أيوب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام إبراهيم، اليوم الإثنين، في برنامج “هنا العاصمة”، المذاع عبر قناة cbc، أنه لديه تحفظ على أداء الإعلام المصري خلال اليومين الماضيين في تناول هزيمة الفريق، لأن الأهلي لم يتعرّض إلى فضيحة، ولن ينهار وليس لديه كارثة، على حد قوله، قائلا: “الأهلي فريق كرة عظيم جدًا اتغلب في ماتش زي أي فريق في العالم بيخسر.. زي منتخب البرازيل اللي اتغلب 7، وفي أندية اتغلبت بالخمسة زي برشلونة وريال مدريد، فالمسألة واردة ولا نحتاج لتهويل الأمر”.



تابع أن جمهور الأهلي لديه الحق في أن يحزن ويغضب، لأنهم الطرف الوحيد الذي يعشق النادي دون مقابل، لأن باقي الأطراف مستفيدة بشكل ما سواء مادي أو معنوي أو مهني، مشددًا على أنه من حق الجماهير أن تغضب لأن هذه الهزيمة لم تحدث للنادي منذ عام 1944، مضيفًا: “يعني كل اللي اتولدوا بعد 1944 مشافوش الأهلي خسر بالخمسة غير المرة دي.. لذلك الصدمة قوية جدا”.



وبسؤاله عن اللقاء الذي تم اليوم، بين محمود الخطيب رئيس النادي، واللاعبين والمسؤولين الفنيين، أكد أنّ الأهلي لديه ميزة هامة، ألا وهي أنه عندما تحدث أزمة يتماسك جميع أبناء النادي ويتناسون أي اختلافات بينهم، واجتماع اليوم يُعد تجسيدًا لهذه الحالة، مستطردًا: ‘النهاردة مش بنتكلم هي مسؤولية مين اللي حصل ده، لكن بنجتمع عشان هنعمل ايه بكرا كي يظل الأهلي في المقدمة”.

