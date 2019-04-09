الخطيب للاعبي الأهلي: كنت ناوي أسرحكم كلكم بس شيء واحد منعني

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الخطيب

كشف الإعلامي هاني حتحوت - مقدم برنامج "الماتش" - تفاصيل الجلسة العاصفة بين محمود الخطيب - رئيس مجلس إدارة الأهلي - مع لاعبي النادي بعد فضيحة الخسارة بخماسية أمام صنداونز الجنوب أفريقي.

وقال "حتحوت" إن الخطيب اجتمع مع اللاعبين وانفعل عليهم قائلًا: "أنا كنت ناوي أسرح الفريق كله لولا إني بفكر بعقلانية ومازال عندي ثقة فيكم وهو دا اللي منعني من القرار .. لكن أنا مشوفتوش ولا لاعب فيكم يستحق يرتدي تيشيرت الأهلي".

وأضاف: "مشوفتش أي روح أو انتماء للأهلي في مباراة صنداونز ومع ذلك أنا متأكد إن كل لاعب منكم يملك قدرة خاصة يقدر يحسن بيها من صورته لو فكر يستغلها في إفادة الفريق بالفعل".

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