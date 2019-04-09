» "أنا عصيت ربنا" .. يقتل خطيبته لندمها على إقامة علاقة جنسية معه

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مقتل فتاة

كشفت ضباط بمديرية أمن القليوبية غموض العثور على جثة فتاة تدعى "ر.م" داخل شقة قهوجي بمنطقة بهتيم .

وبدأت الأحداث بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق وإبلاغ الأهالي قسم شرطة شبرا الخيمة ثانِ بهذا الأمر .

انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ وتبين أن الشقة تخص "م. ش" - 27 سنة - قهوجي وأن بداخلها جثة لفتاة أقر أنها خطيبته .

وأشار في التحقيقات إلى أنهما كانا يمارسان الجنس لكن الفتاة توفيت فجأة ، فاحتفظ بالجثة خوفا من افتضاح أمره.

وبتطوير المناقشة مع المتهم أقر أنه بعد انتهاء ممارسة العلاقة مع خطيبته وجدها تصرخ بشدة وتقول : "أنا عصيت ربنا .. هقول لأهلي ايه" ، مؤكدًا أن كل محاولاته لتهدئتها فشلت فقام فخنقها حتى لا يسمع الجيران صوت صراحها فيفتضح أمره.



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