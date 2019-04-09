» "أنا عصيت ربنا" .. يقتل خطيبته لندمها على إقامة علاقة جنسية معه

09 أبريل 2019 - 06:45 ص

كشفت ضباط بمديرية أمن القليوبية غموض العثور على جثة فتاة تدعى "ر.م" داخل شقة قهوجي بمنطقة بهتيم .



وبدأت الأحداث بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق وإبلاغ الأهالي قسم شرطة شبرا الخيمة ثانِ بهذا الأمر .



انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ وتبين أن الشقة تخص "م. ش" - 27 سنة - قهوجي وأن بداخلها جثة لفتاة أقر أنها خطيبته .



وأشار في التحقيقات إلى أنهما كانا يمارسان الجنس لكن الفتاة توفيت فجأة ، فاحتفظ بالجثة خوفا من افتضاح أمره.



وبتطوير المناقشة مع المتهم أقر أنه بعد انتهاء ممارسة العلاقة مع خطيبته وجدها تصرخ بشدة وتقول : "أنا عصيت ربنا .. هقول لأهلي ايه" ، مؤكدًا أن كل محاولاته لتهدئتها فشلت فقام فخنقها حتى لا يسمع الجيران صوت صراحها فيفتضح أمره.







