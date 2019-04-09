كشف فكرة مقلب "رامز جلال" .. وهؤلاء أهم ضحاياه

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رامز جلال
رامز جلال

أحمد عادل شعبان

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رامز جلال

كشفت مصادر الكثير من المعلومات عن الموسم الجديد من برنامج مقالب "رامز جلال" المقرر إذاعته رمضان المقبل .

وأشارت إلى أن "جلال" بصدد الاستعانة بالإعلامية الإماراتية مهيرة عبد العزيز من أجل خداع ضيوفه واستدراجهم للبرنامج .

وتقوم فكرة البرنامج على قيام "مهيرة" بمحاورة الضيف بشكل عادي قبل أن يظهر رجل "إندونيسي" يقوم ببعض الأفعال الغريبة ليتضح أن هذا الرجل هو رامز جلال.

وصور "جلال" عدد كبير من الحلقات مع الكثير من المشاهير أبرزهم رانيا يوسف ودنيا عبد العزيز ومصطفى خاطر وعلي ربيع وحسين الشحات وأحمد شوبير وشهيرة.

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