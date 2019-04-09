سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك

09 أبريل 2019 - 08:56 ص

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد أسعار الدولار في البنوك خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 9 أبريل.



وسجل في بنوك الأهلي، ومصر، والإسكندرية عند 17.26 جنيه للشراء و17.36 جنيه للبيع.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في البنك العربي الأفريقي عند 17.27 جنيه للشراء، و17.37 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك كريدي أجريكول، والبركة، والتعمير والإسكان، وقناة السويس عند 17.28 جنيه للشراء، و17.38 جنيه للبيع.