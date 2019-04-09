سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك

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تراجع مفاجئ في أسعار الدولار بـ7 بنوك

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد أسعار الدولار في البنوك خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 9 أبريل.
وسجل في بنوك الأهلي، ومصر، والإسكندرية عند 17.26 جنيه للشراء و17.36 جنيه للبيع.
وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في البنك العربي الأفريقي عند 17.27 جنيه للشراء، و17.37 جنيه للبيع.
واستقر سعر الدولار في بنوك كريدي أجريكول، والبركة، والتعمير والإسكان، وقناة السويس عند 17.28 جنيه للشراء، و17.38 جنيه للبيع.
وظل سعر العملة الأمريكية ثابتًا في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 17.29 جنيه للشراء، و17.38 جنيه للبيع.

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