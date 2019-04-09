اليوم.. محاكمة "مرسي" و آخرين في التخابر مع حماس

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التخابر

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محاكمة مرسي

محاكمة الاخوان

تنظر اليوم الثلاثاء محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين في "التخابر مع حماس

ومن المقرر أن تستمع المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة

.تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي

كانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها .


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