  • الثلاثاء 09 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر10:01 ص
بحث متقدم
حريق الكنيسة

حريق هائل بالقيادة العامة للجيش السودانى

محمد مرسى

اليوم.. محاكمة "مرسي" و آخرين في التخابر مع حماس

الملم فيصل بالزي العسكري

الملك فيصل بالزى العسكرى في واشنطن

رغد صدام

رغد صدام حسين: لا تحزن إن الله معنا

صلاح

ليفربول "صلاح" في اختبار صعب أمام بورتو البرتغالي الليلة

لا تراجع في الأسعار رغم انخفاض الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك

عبدالله السعيد

مفاجأة عن انتقال نجم آخر غير عبدالله السعيد من الأهلي للزمالك

رامز جلال

كشف فكرة مقلب "رامز جلال" .. وهؤلاء أهم ضحاياه

لينارد بطل القصة

يكتشف أن عمه هو والده الحقيقي .. "واختلاط أنساب" يفسر الأمر

الخطيب

الخطيب للاعبي الأهلي: كنت ناوي أسرحكم كلكم بس شيء واحد منعني

بالصورة..

الملك فيصل بالزى العسكرى في واشنطن

الصفحة الأخيرة

الملم فيصل بالزي العسكري
الملم فيصل بالزي العسكري

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

«السيسي» يصل أمريكا في أول أيام زيارته

#

هذا ما تفعله الرياض مع أبناء "خاشقجي"

#

شاهد.. 5 صور نادرة من معاهدة السلام "كامب ديفيد"

#

مسؤولون سعوديون كبار يتوجهون إلى قصر الملك سلمان

المنيا

وفاة علريس

حوادث عريس

نشر حساب "تاريخ آل سعود" السعودي على "تويتر" صورة نادرة للملك فيصل بن عبد العزيز بالزي العسكري وهو في زيارة إلى واشنطن.

وأظهرت الصورة الملك فيصل وهو في زيارة إلى واشنطن، في عام 1943، حيث ترأس أول وفد لبلاده بشكل رسمي.

وقال الحساب: "من نوادر الصور للملك الشهيد فيصل بن عبد العزيز، وهو بالزي العسكري أثناء تفقده لأحدى الآليات العسكرية خلال زيارته للولايات المتحدة الأمريكية عام 1362هـ/1943".

وأضاف أن: "ذلك عندما ترأس أول وفد سعودي رسمي يزور أمريكا بأمر من الملك عبد العزيز".

يذكر أن فيصل بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الثالث والابن الثالث من أبناء الملك عبد العزيز الذكور من زوجته الأميرة طرفة بنت عبد الله بن عبد اللطيف آل الشيخ. تولى مقاليد الحكم في 2 نوفمبر 1964 بعد تنحي أخيه غير الشقيق عن الحكم الملك سعود بسبب أمراضه المتعددة.

وقد ولد في  14 أبريل 1906، الرياض، السعودية، واغتيل في  25 مارس 1975.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة! (1)

محمود سلطان

فضيحة الأهلي.. من يدفع ثمنها؟!

فراج إسماعيل

تعددت الأسباب و «الإدمان» واح

حسام فتحي

أحمد عرابى..ثورة ونفى وتشويه

د. هشام الحمامي

سكوت!.. الجزائر تتكلم

د. حسام عقل

المضبوط في تحقيق اسم أسيوط

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» حريق هائل داخل شقة سكنية فى المنيب
» طقس اليوم لطيف والصغرى تسجل 18 درجة
» القدر ينقذ "عريس" من الموت المحقق ليلة زفافه بالمنيا
» أول مباراة بعد الفضيحة .. تعرف على موعد لقاء الأهلي والمقاصة
» كشف سر هجوم الثعابين على أهالي المنوفية
» سر إصرار الأهلي على عدم تأجيل مباراة المقاصة
» بعد إصابتها بالسرطان .. ممرضة تعترف بجريمة يشيب لها الولدان
» بالصور .. فنان شاب يجري جراحة دقيقة: بقالي 9 سنين بعاني
» "أنا عصيت ربنا" .. يقتل خطيبته لندمها على إقامة علاقة جنسية معه
» ناقد رياضي: الأهلي لم يتعرض لفضيحة ولم ولن ينهار
» تصريح صادم لـ ريهام سعيد على عدد مرات زواجها

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • ظهر

    12:02 م

  • فجر

    04:14

  • شروق

    05:39

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:24

  • عشاء

    19:54

من الى
مرشدو جماعة الإخوان
الدولار
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول