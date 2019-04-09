حريق هائل بالقيادة العامة للجيش السودانى

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متابعات- محمد الخرو

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حريق

الوكالة الالمانية

قيادة الجيش

الأركان البحرية

شب حريق هائل داخل مقر القيادة العامة للجيش السوداني، وأكد شهود عيان فى تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية أن الأدخنة تصاعدت من داخل المقر دون أن يتم معرفة السبب.

وقام الجيش السوداني، في وقت سابق، بتشكيل طوق أمني لحماية المتظاهرين داخل مقر هيئة الأركان البحرية وسط العاصمة السودانية الخرطوم.

وأفاد شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية، بأن الجيش تبادل إطلاق النار مع قوة أمنية اقتحمت مقر الاعتصام، حيث سمع دوي الرصاص بشكل متقطع لما يقرب من ساعتين.

وخرج آلاف السودانيين، السبت، في مسيرات متفرقة نحو مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم، للمطالبة برحيل الرئيس عمر البشير عن السلطة، تلبية لدعوة تجمع المهنيين السودانيين لتسيير مليونية إحياء لذكرى انتفاضة أبريل التي أطاحت بالرئيس الأسبق جعفر نميري عام 1985.

ورغم خضوع البلاد لحالة الطوارئ منذ 22 من فبراير الماضي، إلا أن ذلك لم يقف حائلا في وجه المواكب الاحتجاجية التي تُنظم في البلاد أسبوعيا.

 


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