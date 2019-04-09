رئيس أفريقية النواب يوجه مجموعة مطالب لبرلمان السيراليون

09 أبريل 2019 - 10:26 ص

استقبل طارق رضوان، رئيس لجنة الشئون الأفريقية، سيدى محمد تونس، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب السيراليوني الحاكم SLP ، مساء أمس بمقر اللجنة.

وفي بداية اللقاء رحب النائب طارق رضوان، برئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب السيراليوني الحاكم، وأكد ضرورة دعم العلاقات البرلمانية بين البلدين مع توحيد الموقف والرؤية الأفريقية على المستويين الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى ضرورة معرفة التحديات التي تواجه جميع الدول الأفريقية والعمل على حلها.

وأشار إلى ضرورة تكامل موارد كل الدول الأفريقية للنهوض بمستوى معيشة الشعوب الأفريقية، وترأس مصر للاتحاد الأفريقي هو الخطوة الأولى وليست الأخيرة لتحقيق الوحدة الأفريقية، مع ضرورة تحسين العلاقات الثنائية والمتعددة بين الدول الأفريقية، مشيرًا إلى تطلعه لزيارة دولة سيراليون.

وأوضح أن العالم ينظر إلى أفريقيا نظرة اهتمام، حيث توجد ببعض برلمانات الدول لجنة تختص بالشئون الأفريقية مثل العديد من الدول سواء غربية أو عربية.

وفي كلمته عبر رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب السيراليوني الحاكم SLPP عن سعادته بزيارة البرلمان المصري، وأكد ضرورة تقوية العلاقات الاقتصادية والثقافية بين شعوب الدول الأفريقية، وأن الرئيس المصري يمتلك الرؤية الواضحة لتحقيق الوحدة الأفريقية، مؤكدا أن العلاقات البرلمانية هي بداية إرساء وتقوية العلاقات بين الدول الأفريقية.

وأكد ضرورة أن يتشارك الأفارقة بعضهم البعض ومن الأفضل أن نتطلع إلى التعاون مع مصر وليست الدول الأخرى كالصين، مشيرا إلى أهمية التخلص من عبء الديون التي ترهق ميزانية كل الدول الأفريقية، لافتا إلى أن أفريقيا غنية بمواردها ومن ثم لا بد من إنشاء العلاقات التعاونية التي تجمع شعوب القارة من أجل تحقيق نهضة شعوبها.