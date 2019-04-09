» بالأرقام.. عائدات وواردات مطار القاهرة خلال "مارس"

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كشفت الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية التابعة لقرية بضائع مطار القاهرة الدولي، برئاسة هلال توفيق مسعد، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية، خلال شهر مارس الماضي عن مشمول 15 ألفًا و465 بيانًا جمركيًا برسم الوارد النهائي وعن مشمول 2029 بيانا جمركيا واردا برسم الترانزيت.

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك الشهادات 230 مليونا و352 ألفا و746 جنيهًا، بينما بلغ إجمالى ضريبة القيمة المضافة المحصلة 831 مليونا و771 ألفا و541 جنيها، كما بلغت الغرامات والرسوم الأخرى المحصلة 143 مليونًا و786 ألفا و767 جنيهًا.

كما قامت الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية في نفس الفترة بإنهاء الإجراءات الجمركية على العديد من شهادات الصادر، وبلغ إجمالى رسم الصادر المحصل خلال شهر مارس الماضي 419 ألفا و631 جنيها، ويكون إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة بالإدارة المركزية للصادرات والواردات الجوية الشهر إلى مليار و206 ملايين و330 ألفا و685 جنيها.

وفى جانب آخر قامت الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية بتحرير وضبط 15 محاولة تهريب خلال شهر مارس، وبلغ إجمالى التعويضات المستحقة عن هذه المحاضر  150 ألفا و349 جنيهًا.


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