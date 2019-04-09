بالأسماء.. واشنطن تعلن قائمة قتلة "خاشقجي"

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وكالات- الدويني فولي

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منعت الولايات المتحدة 16 سعوديًا من دخول أراضيها على خلفية "دورهم" في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان: "اليوم، يسمي وزير الخارجية مايك بومبيو بشكل علني هؤلاء الأفراد، لدورهم في مقتل جمال خاشقجي".

وينطبق منع الدخول إلى الأراضي الأمريكية أيضا على عائلات هؤلاء الأفراد.

ويأتي هذا الإعلان في وقت تواجه فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب ضغوطا من الكونغرس على خلفية ردها غير الكافي على مقتل خاشقجي.

وفرضت واشنطن في نوفمبر الماضي عقوبات على 17 موظفا سعوديا على خلفية هذه القضية.

والممنوعون من دخول الولايات المتحدة هم:
‏سعود القحطاني وابن عمه سيف القحطاني، ‏ماهر مطرب، ‏صلاح الطبيقي، مشعل البستاني، ‏نايف العريفي، ‏محمد الزهراني، ‏منصور أبا حسين، ‏خالد وبدر العتيبي عبد العزيز الحساوي، ‏وليد وتركي الشهري، ‏ذعار الحربي، فهد البلوي، ‏مصطفى المدني.

وقُتل خاشقجي في الثاني من أكتوبر 2018 بعد دخوله قنصلية بلاده في اسطنبول. ونفت الرياض في مرحلة أولى حصول جريمة قتل في القنصلية، ثم تحدثت عن عملية نفذها عناصر أمن "خارج إطار صلاحياتهم".

وأقدمت المملكة على إقالة مسؤولين من مناصبهم، بعضهم مقرب من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وبدأت محاكمة 11 مشتبها بهم في الجريمة بداية العام الجاري أمام القضاء السعودي.

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