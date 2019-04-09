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13 خطوة لتحافظى على ماكياجك فى الصيف

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ماكياج الصيف
ماكياج الصيف

متابعات- أمينة عبد العال

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تعاني الكثير من السيدات من مشاكل مع الماكياج في فصل الصيف، إلا أن بعض الخبراء قدموا العديد من النصائح حتى تحافظين عليه طوال اليوم.

وهناك بعض النصائح والاحتياطات التي يمكن أن تساعدك في معالجة هذه المشكلة والتأكد من أن الماكياج يبقى في هذا الطقس، يقدمها موقع "بولد سكاى"

1. تطبيقه على الوجه البارد 

لمنع ذوبان الماكياج وجعله يستمر لفترة أطول ، من الأفضل دائمًا وضع الماكياج على وجه بارد. قبل تطبيق الماكياج ، فرك مكعبات الثلج على وجهك لبضع ثوانٍ. بات وجهك جافًا ثم ابدأ عملية التقديم. يساعد هذا لأن فرك الثلج على وجهك سيساعد على إغلاق مسام جلدك وضمان تطبيق سلس بالإضافة إلى طول عمر الماكياج.

2. وضع المكياج المقاوم للمياه

نقترح عليك شراء مكياج مقاوم للماء لأنه يحتوي على فرص أقل للذوبان وبالتالي يبقى لفترة طويلة.

3. تجنب المنتجات القائمة على النفط

استخدم منتجات المكياج التي تعتمد على الماء بدلًا من المنتجات التي تحتوي على الزيوت للتأكد من أن الماكياج يدوم طويلًا. منتج المكياج المعتمد على الزيت سيعزز التعرق وبالتالي يذوب المكياج.

4. كريم أو مسحوق

لتقرر هذا ، عليك أن تعرف بشرتك بشكل أفضل. إذا كان لديك البشرة الدهنية ، فإن منتجات البودرة هي الأنسب لك. إذا كان لديك بشرة جافة ، فإن منتجات الكريم ستعمل بشكل أفضل لك. قد ترغب أيضًا في النظر في حقيقة أن منتجات الكريم تمنحك مظهرًا طبيعيًا أكثر من منتجات البودرة. يمكنك دائمًا حمل بودرة وجه شفافة معك ولمسها كلما لزم الأمر. لكن لا تفرط في ذلك لأن مكياجك قد يبدو رائعًا.

5.تطبيق كريم تمهيدي جيد قبل المكياج

لا يعمل التمهيدي على جعل الماكياج ينزلق بسلاسة فحسب ، بل يضمن أيضًا بقاء الماكياج لفترة طويلة.

6. انتظري بعض الدقائق بعد وضع كريم تمهيدي

من الضروري أن تعطي المنتجات بعض الوقت لتستقر وتغرق في الجلد.

7. استخدم بودرة إعداد شفافة لوضع خافي العيوب في مكانه

خذ مسحوقًا صغيرًا على الفرشاة أو الإسفنج ، أيهما تفضل وقم بلطفه على خافي العيوب. تحتاج إلى ضبط المخفي مباشرةً بعد تطبيقه وإلا فلن يكون له التأثير المطلوب.

8. استخدام قلم الشفاه دائما

استخدام بطانة الشفاه قبل تطبيق أحمر الشفاه ، هذا لن يعطي شفاهك مظهرًا محددًا فحسب ، بل سيجعل أحمر الشفاه طويلًا أيضًا. خذ بودرة إعداد شفافة على أطراف أصابعك ورتبها بلطف على أحمر الشفاه. هذا سيضع أحمر الشفاه في مكانه ويجعله يدوم طويلا.

9. يجب عليك استخدام التمهيدي للعين قبل تطبيق المكياج

هناك العديد من ظلال العيون المتاحة أو يمكنك استخدام خافي العيوب العادية كقاعدة للظلال. لهذا ، فقط خذ بعض خافي العيوب على اسفنجة أو فرشاة المكياج واستخدمها في جميع أنحاء جفنك وابدأ في تطبيق ظلال العيون.

10. اختيار كحل السائل أو هلام

إن بطانة قلم الرصاص ، على الرغم من سهولة تطبيقها ، لديها فرصة كبيرة للتسبب فى فوضى المكياج

11. تابع دائمًا شعار "الأقل هو أكثر جمالا عند وضع المكياج

حافظ على مكياجك خفيف قدر الإمكان. إذا كنت تقومين بعمل مكياج يومي غير رسمي ، استخدم كريم بدلًا من الأساس. سيوفر ذلك لبشرتك فرصة للتنفس ويمنحك مظهرًا طبيعيًا.

12. وضع رذاذ في النهاية أخيرًا

قم برش وجهك برذاذ إعداد الماكياج واتركه حتى يجف.

13. ورقة لتنشف رذاذ المكياج بعد بضع دقايق

ورق تنشيف المكياج سهل الاستخدام للتأكد من أن مكياجك يبدو منعشًا وطبيعيًا. يمكن أن يمتص الورق الزيت وعرق وجهك .


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