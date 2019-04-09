شاهد.. انتصارات منتخبات التعليم العالي في ألعاب القوى

09 أبريل 2019 - 01:14 م

حصل منتخب التعليم العالي طلبة على المركز الأول وثاني والرابع 10000 مشي، كما حصل المنتخب في الوثب الطويل على المركز الأول والقرص على المركز الثاني و110 حواجز المركز الرابع.

وتألق التعليم العالي في 1500 وحصوله على المركز الثالث وفي التتابع 5000 حصل على المركز الخامس والسادس كما حصد في دفع الجلة المركز الاول والثامن وفي 800 حصل على المركز الرابع.

وحصل المنتخب في 10000 جري على المركز الثالث و تتابع ثالث كما تألق منتخب العاب قوي للطالبات وحصوله في الوثب علي المركز الاول والسادس كما حصل في 800 و 1500 على المركز السابع لكل منهم يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي وفي إطار الإشراف العام السيد عطا وكيل أول الوزارة ورئيس قطاع التعليم و أحمد أبو المحاسن مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، وتنفيذ وإشراف سونية عبد الحميد كبير أخصائيين النشاط الرياضي،و الدكتور محمد أحمد فرغلي مدير إدارة النشاط الرياضي.