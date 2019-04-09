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بالصور.. النشاط الرياضي ينظم بطولة أوائل المناطق ببورسعيد

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التعليم العالي
التعليم العالي

أمينة عبد العال

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شاهد.. حصيلة النشاط الرياضي بمجلة رياضة المعاهد

نظمت إدارة النشاط الرياضي بتنظيم بطولة أوائل المناطق ببورسعيد لعبتي كرة السلة واليد للطلبة والطالبات.

واختتمت بحضور حفل الختام الأستاذ أحمد محمود النحاس وكيل الكلية  التكنولوجية ببورسعيد و المهندس هيثم سعد رحيم مدير الكلية التكنولوجية ببورسعيد والأستاذ صلاح القليوبية مدير المدينة الرياضية ببورسعيد

وشمل الحفل توزيع شهادات التقدير لجميع وفود المعاهد المشاركة وتوزي الميداليات والكؤوس للفرق الفائزة بالمراكز الأولى

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي

وفي إطار الإشراف العام، السيد عطا وكيل أول الوزارة ورئيس قطاع التعليم، وأحمد أبو المحاسن مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب

وتنفيذ واشراف سونية عبد الحميد كبير أخصائيين النشاط الرياضي، الدكتور محمد أحمد فرغلي مدير إدارة النشاط الرياضي.


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بالصور.. النشاط الرياضي ينظم بطولة أوائل المناطق ببورسعيد بالصور.. النشاط الرياضي ينظم بطولة أوائل المناطق ببورسعيد بالصور.. النشاط الرياضي ينظم بطولة أوائل المناطق ببورسعيد بالصور.. النشاط الرياضي ينظم بطولة أوائل المناطق ببورسعيد بالصور.. النشاط الرياضي ينظم بطولة أوائل المناطق ببورسعيد بالصور.. النشاط الرياضي ينظم بطولة أوائل المناطق ببورسعيد بالصور.. النشاط الرياضي ينظم بطولة أوائل المناطق ببورسعيد بالصور.. النشاط الرياضي ينظم بطولة أوائل المناطق ببورسعيد بالصور.. النشاط الرياضي ينظم بطولة أوائل المناطق ببورسعيد بالصور.. النشاط الرياضي ينظم بطولة أوائل المناطق ببورسعيد بالصور.. النشاط الرياضي ينظم بطولة أوائل المناطق ببورسعيد بالصور.. النشاط الرياضي ينظم بطولة أوائل المناطق ببورسعيد بالصور.. النشاط الرياضي ينظم بطولة أوائل المناطق ببورسعيد بالصور.. النشاط الرياضي ينظم بطولة أوائل المناطق ببورسعيد بالصور.. النشاط الرياضي ينظم بطولة أوائل المناطق ببورسعيد بالصور.. النشاط الرياضي ينظم بطولة أوائل المناطق ببورسعيد بالصور.. النشاط الرياضي ينظم بطولة أوائل المناطق ببورسعيد


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