بالصور.. أميرة سمير أحسن لاعبة بالبطولة العربية لخماسيات كرة القدم

09 أبريل 2019 - 01:35 م

فازت الطالبة أميرة سمير لطفي مصطفى بالمعهد العالي للدراسات المتطورة القطامية ولاعبة منتخب التعليم العالي بلقب أحسن لاعبة في بالبطولة العربية لخماسيات كرة القدم بجامعة جنوب الوادي.

في سياق متصل هنأ الدكتور محمد فرغلي مدير الرياضة بالتعليم العالي الطالبة بفوزها بالبطولة، لافتًا إلى أن النشاط الرياضي دائما يشجع اللاعبين على إحراز التفوق الرياضي باستمرار.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، والإشراف العام السيد عطا وكيل أول الوزارة ورئيس قطاع التعليم، وأحمد أبو المحاسن مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، وتنفيذ واشراف الأستاذة سونية عبد الحميد كبير أخصائيين النشاط الرياضي، الدكتور محمد أحمد فرغلي مدير إدارة النشاط الرياضي.