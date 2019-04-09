شاهد.. التضامن تحتفل بيوم اليتيم بمحافظات الجمهورية

09 أبريل 2019 - 01:44 م

نظمت وزارة التضامن الاجتماعى العديد من فعاليات الاحتفال بيوم اليتيم على مستوى محافظات الجمهورية وتضمنت تنظيم الحفلات الترفيهية والفنية للأبناء بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى ففى محافظة أسيوط وبالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى أقامت مديرية التضامن الاجتماعى احتفالاً بيوم اليتيم بحضور اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط والأستاذة فاطمة الخياط وكيل وزارة التضامن الاجتماعى وعدد من القيادات التنفيذية والدينية والشعبية والأطفال والشباب من مختلف الجمعيات والمؤسسات التعليمية شهد الحفل الذى أقيم بحديقة الفردوس تكريم حفظة القرآن الكريم وأسر الشهداء والطلاب المتفوقين من مختلف مدارس التربية والتعليم حيث تم توزيع الهدايا والوجبات على 1500 طفل مشارك بالحفل الذى تضمن عدد من الفقرات الفنية والغنائية وعروضًا للتنورة وقد تم توزيع شهادات التقدير والهدايا علي 42 طفلاً من أبناء الشهداء ومن حفظة القرآن الكريم والأطفال المتفوقين وأيضًا تكريم القائمين علي عدد من دورالأيتام من المتميزين.

وفى محافظة الشرقية نظمت مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية بحضور ممدوح غراب محافظ الشرقية ومحمد السيد وكيل وزارة تضامن الشرقية بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى ومشاركة عدد من القيادات التنفيذية ونواب البرلمان حفل زفاف جماعى لعرائس أيتام حيث تم تقديم الأجهزة الكهربائية والمفروشات والهدايا المالية لهم كما تم خلال الاحتفال الذى شهده 400 طفل يتيم من مختلف مراكز وقرى المحافظة تكريم عدد من الأبناء الأيتام المتفوقين دراسيًا.

وفى محافظة مرسى مطروح نظمت مديرية التضامن الاجتماعى بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى احتفالية كبرى بالنادى الاجتماعى بمطروح بحضور السكرتير العام للمحافظة نائبًا عن المحافظ وأحمد خير الدين وكيل وزارة تضامن بمرسى مطروح حيث تم تكريم 30 تلميذًا من الأبناء الأيتام المتفوقين دراسيًا و30 ابنًا من حفظة القرآن الكريم كما تم تكريم خمس عرائس من الأيتام بتقديم المبالغ المالية وتتضمن الحفل عروضًا الفنون الشعبية والتنورة والساحر.

كما شهدت محافظة الإسكندرية فعاليات احتفالية مهرجان أقدر أكون مبدع - والتى نظمت برعاية مديرية التضامن الاجتماعى وبمشاركة عدد من مؤسسات المجتمع المدنى بمناسبة الاحتفالات باليوم العالمي للداون ويوم اليتيم والتى تضمنت تنظيم مسيرة للتوعية كما قام رضا متولى وكيل الوزارة بزيارة عدد من الدور لتفقد مستوى الخدمة المقدمة والرعاية النفسية والاجتماعية والصحية والاحتفال مع الابناء بالدور

وفى محافظة قنا تم بالتنسيق بين مديرية التضامن الاجتماعى ومؤسسات المجتمع المدنى تظيم احتفالية بحضور وكيل وزارة التضامن الاجتماعي حسين الباز وعدد من رجال الدين الإسلامي والمسيحي القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة تضمن الاحتفال فقرات للفنون الشعبية والفقرات الفنية وشهد الحفل تكريم 20 طفلاً وطفلة من حفظة القرآن الكريم والمتفوقين دراسيًا وتكريم 3 أمهات مثاليات، كما شهد أيضًا إقامة حفل زفاف جماعي لـعرائس من دور الأيتام والجمعيات بالإضافة إلى تقديم مساعدات زواج لـ 30 عروسة.

وفى محافظة القاهرة قام وكيل وزارة التضامن بالقاهرة محمد سيد بمشاركة عدد من دور الأيتام الاحتفالات التى أقيمت وتكريم عدد من الأبناء المتميزين خلقيًا وتعليميًا كما قام بزيارة عدد من الدور للوقوف على الخدمات المقدمة بها.