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عقبتان أمام زيارة "السيسى" لأمريكا

مستقبل وطن: زيارة السيسى لواشنطن لتعزيز علاقات الشراكة بين مصر وأمريكا

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مستقبل وطن
مستقبل وطن

أمينة عبد العال

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ترامب

الرئيس

مستقبل وطن

قال الدكتور محمد منظور، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للعاصمة الأمريكية واشنطن اليوم الثلاثاء تأتي تلبية لدعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في إطار سلسلة اللقاءات التي تجمع الرئيسين بهدف تعزيز علاقات الشراكة المُتبادلة بين مصر والولايات المتحدة في كل المجالات بما يحقق المصالح الإستراتيجية المُشتركة للدولتين.

وأضاف منظور في بيان، أن هذه الزيارة الثانية للرئيس السيسي إلى العاصمة الأمريكية منذ توليه مقاليد نظام الحكم في عام 2014، مُؤكدًا أن الزيارة تستهدف تدعيم التعاون المُتبادل على الأصعدة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية فضلاً عن مواصلة المشاورات الثنائية حول ملف مكافحة الإرهاب الذي يحظى بأولوية خاصة بين مصر وأمريكا، بالإضافة إلى عقد العديد من المباحثات حول الأحداث التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط من أزمات وفي مقدمتها تطورات القضية الفلسطينية وكذلك الأوضاع في اليمن والعراق وليبيا وسوريا.

وأكد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن الزيارة ستناقش أيضًا سبل تحقيق التنمية المستدامة لشعوب القارة الإفريقية تزامنًا مع رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي بتعزيز الاندماج الاقتصادي والثقافي في القارة مع الولايات المتحدة الأمريكية، مُذكرًا أن زيارة الرئيس السيسي للعاصمة الأمريكية تحظى باهتمام إعلامي دولي وعربي على أعلى مستوى.


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