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يا ريت يكون اسمي" بشار".. وبرجي "الأسد"

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غادة بشور
غادة بشور

عبد القادر وحيد- متابعات

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الاسد

بشار

غادة بشور

أعربت الفنانة السورية "غادة بشور" عن سعادتها لو كان اسمها " بشار"، وبرجها" الأسد"، وذلك لمحبتها لرئيس النظام السوري بشار الأسد.

 انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي تصريحات للفنانة السورية تتمنى فيها، لو أنها رجل حتى تختار اسم بشار ليرافقها هذا الاسم حتى آخر لحظة في حياتها.

وقالت بشور إن سبب اختيارها لاسم بشار هو إعجابها الشديد  بشخصية الأسد، والذي تربطه بها علاقة صداقة شخصية.

وأعربت بشور أيضا عن أملها في أن يكون برج "الأسد" هو البرج الفلكي لها، كونها تتفائل بهذا البرج كثيرا.

 يذكرأن الفنانة غادة بشور مرتبطة  بولائها لنظام الأسد ، حيث كانت قد قالت في وقت سابق إنها تفكر باعتزال المجال الفني احتجاجا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الجولان السوري، منوهة أنها تلقت صدمة كبيرة على اعتراف الولايات المتحدة بضم الجولان لدولة الاحتلال الإسرائيلي، إلا أنها عدلت عن قرارها.

، وذلك لإدراكها فيما بعد أن رسالتها الوطنية لا تصل إلا عبر الفن.

وأكدت أيضا أن النظام سيبقى بكل تأكيد ولن يسقط، وهو ممثل بالنسبة إلي في الرئيس بشار الأسد الذي يعرف لماذا صمد وكيف يصمد، وإلى أين سيقود البلد.


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