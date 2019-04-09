» بالفيديو.. حقيقة ضرب أحمد سعد لـ"سمية الخشاب"

09 أبريل 2019 - 02:07 م

كشف الفنان أحمد سعد حقيقة ما تردد من أنباء حول تعديه بالضرب على طليقته الفنانة سمية الخشاب لافتًا إلى أنها شائعات الغرض منها تشويه صورته.





وأضاف "سعد" في أول تصريحاته عن واقعة الانفصال من خلال مقابلة تليفزيونية لقناة "دبي": لست غاضبًا من الانفصال طبيعي أن الأشخاص ترتبط وتنفصل.





وعن اتهامات الفنانة سمية الخشاب له بتعديه بالضرب عليها، قال "سعد": "الناس بتقدر تميز كويس جدًّا مين اتكلم في وقت ما كان زعلان.. وكل واحدة تتخانق معها تطلع تشتمك طب ليه مشتمتكش وإنتوا خارجين وكويسين مع بعض وإنتوا عايشين مع بعض حياة كويسة".





وتابع: "كل واحد بيتخانق مع حد، بيروح يشوه صورته من وراه، طيب ليه هي ماجابتش سيرتي وأنا كويس معاها وكنا عايشين مع بعض بخير، ولا كان فيه بينا حاجة.. وأنا أكبر من إني أرد على كل هذه المهاترات التافهة".





وأوضح سعد، أنه طيلة الفترة الماضية يتعرض لحملة تشويه كبيرة ولكنه أكبر من أن يرد عليها.

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