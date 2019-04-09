11 مليار دولار.. عقوبة جديدة من ترامب على المنتجات الأوروبية

09 أبريل 2019 - 02:41 م

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجدل بتغريدة جديدة له، على حسابه الرسمي على "تويتر"، حيث أعلن فيه فرضه لعقوبات على منتجات الاتحاد الأوروبي، تصل قيمتها لـ11 مليار دولار ، وهو ما يزيد من حد النزاع بين الطرفين.

وقال "ترامب" في تغريدته، إن "منظمة التجارة العالمية وجدت أن دعم الاتحاد الأوروبي لشركة إيرباص قد أثر سلبًا على الولايات المتحدة، التي ستضع تعريفات جديدة على منتجات الاتحاد الأوروبي بقيمة 11 مليار دولار!".

وتابع: "لقد استفاد الاتحاد الأوروبي من التجارة الأمريكية لسنوات عديدة، لكن كل هذا سوف يتوقف قريبا!".

وتتنوع البضائع التي ربما تفرض عليها العقوبات من طائرات إيرباص ومكوناتها إلى السلع الأساسية الأوروبية مثل النبيذ والجبن والأسماك المجمدة، فيما تبلغ قيمة هذه الصادرات حوالي 11 مليار دولار سنويًا للدول الأوروبية، أي ما يعادل تقريبًا الضرر الذي تعتقد الولايات المتحدة أن الإعانات المالية تلحقه ببوينج والاقتصاد الأمريكي، بحسب ما ذكرته شبكة "سي إن إن" .

وتخضع التعريفات المقترحة للتشاور العام في الولايات المتحدة والتحكيم في منظمة التجارة العالمية، والتي من المتوقع أن تقدم نتائجها في الصيف.

يعود النزاع إلى عام 2004، عندما قالت سلطات الاتحاد الأوروبي إن بوينج تلقت 19 مليار دولار من الإعانات غير العادلة من الحكومات الفيدرالية وحكومات الولايات بين عامي 1989 و2006، وقد قدمت الحكومة الأمريكية مطالبة مماثلة في ذلك العام بشأن الدعم الأوروبي لشركة إيرباص.