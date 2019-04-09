هناك العديد من الأقاويل أن هناك وسيلة بسيطة يمكن أن يحقق منها الإنسان مكاسب وأرباح هائلة، وهذه الوسيلة يطلق عليها أسم " الفوركس "، ولكن كي يتم هذا فهناك العديد من الخطوات التي يجب تتبع، ولكن العديد من التساؤلات تتجه نحو مصداقية هذا الكلام من عدمه، فهل هذا الأمر يمكن أن يكون صحيح، وأن الفوركس يمكن أن يستخدمه الأشخاص لكسب مبالغ ضخمة من الأموال.



وفي النهاية استطعنا أن توصل إلى أن هذا الكلام ليس بصدق أو بكذب، فالفوركس يعتمد على الترويج له بشكل كبير، وعندما يتم هذا بالشكل الصحيح والمخطط له بعناية فائقة من قبل وسطاء الفوركس، يمكن أن يعود هذا على الشخص نفسه بالمكاسب الطائلة أو الخسارة الفادحة أيضاٌ.

ولهذا يمكننا أن تبدأ في الإطلاع على بعض الأمور الهامة والتي من الممكن القيام بها واتباعها للحصول على المكاسب الهائلة فقط، والتي تبعدنا عن الخسائر.

القيام بوضع الخطة المناسبة للتداول

من أهم آليات النجاح في تداول الفوركس، هو القيام بوضع الخطة المناسبة، والتي لابد أن تضمن حجم المخاطر قبل قيمة المكاسب، ولكن البدء في تداول الفوركس دون تخطيط قد يعرضك للعديد من الخسائر التي قد تكون في عنى عنها على الإطلاق، ولأهمية التخطيط فأنه من الضروري أن يشمل بعض الأمور الهامة وهي:

التخطيط لاختيار الوقت المناسب للدخول إلى السوق ,أيضاٌ معرفة المكان المناسب لدخول السوق.

هذا بالإضافة إلى معرفة وتحديد المبلغ الذي يمكنه أن يبدأ به، ولكن دون المخاطرة فهذا المبلغ يمكن أن يفقده بالكامل أو زيادته أضعاف مضاعفة.

كما يجب أن يعلم المتداول الوقت المناسب للخروج في حالة إدراكه أنه مخطأ.

وأيضاٌ التخطيط للخروج في حالة إدراكه أنه بالفعل على حق.

كما أنه من الضروري معرفة القيمة الحقيقية لما يحصل عليه في حالة اختياره الصحيح.

كما انه من الضروري أن يقوم باستخدام أمر إيقاف الخسارة، والذي يمكن أن يستخدم في حالة تغير السوق واتجاه لاتجاه لا يتناسب معك.

كما أنه من أهم الأمور أن يعلم الوقت المناسب الذي يصل فيه السوق للهدف الذي يبحث عنه.



استخدام إستراتيجية لإدارة الأموال

من الضروري أن يقوم المتداول باستخدام إستراتيجية لإدارة الأموال فهي التي تقوم بدورها بالسيطرة على المخاطر التي يمكن أن تواجهك، وخاصة التي تؤدي بك للخسارة، وقد تكون عن طريق استخدام أوامر إيقاف الخسارة.

ولهذا فمن الضروري جداٌ القيام بوضع الإستراتيجية لإدارة الأموال، فهي التي تجعلك قادر على معرفة الفرص التي تسمح لك بتحقيق الربح، وأيضاٌ النسب التي تتناسب مع الربح والنسبة التي تتناسب مع الخسارة.

الجدير بالذكر أنه من أهم طرق متابعة التدوال عبر الفوركس يكون عن طريق مفكرة الفوركس الاقتصادية وذلك يرجع إلى أنها تعد مرجع اقتصادي قوي لكل الأحداث المقبلة على مستوى أنحاء العالم بأكمله.

إنشاء أوامر وقائية لإيقاف الخسارة

من الضروري أن تقوم بإنشاء أوامر وقائية لإيقاف الخسارة، كما أنه من الضروري أن تكون هذه الأوامر هي أوامر حقيقية، ولا يتم إنشائها لمجرد أنها عند استخدامها في الماضي استطاعت أن تقدم نجاحاٌ هائلاٌ، والقيام بإنشاء أوامر وقائية لإيقاف الخسارة تقوم بتفادي الخطأ الناتج من عن ضعف الخطة التي قد قام المتداول بوضعها، أو سوء إستراتيجية إدارة الأموال.

إقفال الصفقات الرابحة في الوقت المناسب

هناك العديد من المتداولون يخطئون حينما يكتفون ببعض الأرباح البسيطة والتي تتسبب لهم بخسائر كثيرة، وهذا ما يبحثون عنه بالفعل بعد التعرض إلى صفقة خاسرة، فيصبحون يبحثون عن المكاسب البسيطة، ويعود السبب في هذا إلى وضع خطة تداول ضعيفة، وهذا ما يجعل المتداولون يلجئون للمكسب البسيط على أمل أن يتغير السوق، ولكن يعد الحل الأمثل للخروج من هذا هو القيام باستخدام أوامر إيقاف الخسارة قبل البدء بالفعل في الصفقة.

الاحتفاظ بمركز التداول لمدة معقولة

قد يقع المتداولون في العديد من الأخطاء، فعندما يصل بالفعل لتحقيق الربح فإنه يشعر بالرغبة في الاستمرار لجني المكاسب الأكثر، وبهذا فهو يقوم بالمبالغة في الرغبة للاحتفاظ بالمستوى الذي قد وصل له، ولكن هناك استثناء وحيد يجعلك تفكر في البقاء، وهو شعورك بتحرك السعر بشكل كبير تجاهك، وفي هذه اللحظة يجب عليك أن تقوم بتحريك مستوي لإيقاف الخسارة إلى نفس الاتجاه الذي يتجه إليه السعر، كما يمكنك الاستفادة باستخدام إيقاف الخسائر.

استبعاد التوسيط من استراتيجياتك

من أكثر الأشياء التي تتسبب في خسارة تداول الفوركس، هي وجود الوسيط والذي يتسبب بالضرر الكبير لك أثناء تداولك للفوركس فعندما يعتمد الفوركس على الرافعة والتي من الممكن أن تصل إلى 1:100 على الأقل، فبهذا يقوم المتداول بإنشاء مركزاٌ للشراء، ولكن حين انخفاض السعر فيقوم المتداول بالبحث عن أقل سعر للدخول.

ولكن قد لا ينجح هذا في معظم المرات، فعندما يبدأ السوق في التحرك باتجاه مختلف عن ما تخطط له فوقتها تصبح خسارتك كبيرة ومؤكدة، ولهذا فيجب على المتداول أن يقوم من البداية بوضع خطة تداول متقنة، وفي هذه الحالة لن يحتاج إلى التوسيط نهائياٌ حتى وأن تحرك السوق للاتجاه المعاكس له.

احتفظ بنفس معدل المخاطر إذا نجحت

في حالة المكاسب المتتالية للمتداول فوقتها تزداد ثقته في نفسه، ويبدأ بالمجازفة الأكثر مما كان عليها من قبل، ولا يتذكر أنه كان متخوف من الخسارة في البداية ولهذا فقد كرر عدم المجازفة، ولكن بعد المكاسب المتكررة يشعر بأنه لا مانع من المجازفة، ولكنه لا يدرك أن كل ما تغير هو وجود رصيد أكبر لديك، ولهذا فمن الضروري عدم المجازفة مهما تزايدت المكاسب، فهناك العديد من المتداولون قد تم القضاء عليهم سريعاٌ بسبب هذا التفكير الخطأ، والذي قد تسبب لهم في العديد من الخسائر بعد المكاسب المتكررة.

تداول باستخدام مبالغ معقولة

قيام المتداول بالتداول بأكثر من المفروض أن يقوم به، فهذا هو الأساس لخسارة لما يمتلك من أموال وليس للمكسب المؤكد كما كان يرغب، ولهذا فمن الضروري أن لا يقوم بالتداول بنسبة كبيرة من الرصيد المتبقي مهما كان الرصيد الموجود لديك كبير، فلا داعي للمجازفة والمخاطرة، فمن المعروف أن المكاسب المتكررة وزيادة الرصيد الإضافي لديك، تجعلك تنجذب نحو المجازفة، وهذا من الأخطاء التي تقضي على المتداولون في الحال عندما يقعون بها، ولهذا فمن الضروري جداٌ القيام بحساب النسبة التي يقوم المتداول بالمجازفة بها من خلال المبلغ المتبقي لديه، وهذا لتجنب الوقوع في الخسارة المنتظرة في أسرع وقت.