«الداخلية» تكشف مفاجأة عن منفذ عملية «الشيخ زويد»

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قالت وزارة الداخلية، إن التفجير الذي استهدف "سوق الثلاثاء" بمدينة الشيخ زويد بمحافظة جنوب سيناء نفذه طفل يبلغ من العمر 15 عامًا، ما أسفر عن استشهاد 6 أشخاص بينهم 3 شرطيون.

وأضافت الوزارة في بيان أصدرته حول الحادث، أنه "أثناء قيام قوة أمنية بإجراء عملية تمشيط بمنطقة السوق بدائرة قسم شرطة الشيخ زويد، قام شخص انتحاري يبلغ من العمر حوالي 15 عامًا بتفجير نفسه بالقرب من القوة الأمنية".

وأوضحت أن التفجير أسفر عن استشهاد ضابطين وفردي شرطة، فضلاً عن استشهاد ثلاثة مواطنين أحدهم طفل يبلغ من العمر 6سنوات، بالإضافة إلى إصابة 26 آخرين من المواطنين تم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج.

ومنذ فبراير 2018، تخوض القوات المسلحة عملية عسكرية متواصلة بمختلف أنحاء البلاد، وتشهد مناطق متفرقة بين الحين والآخر، هجمات ضد الجيش والشرطة والمدنيين، لكن وتيرتها خفت مؤخرًا.


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