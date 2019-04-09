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رجل 74 وخطيبته 21: نمارس الجنس مرتين في اليوم لمدة نصف ساعة

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الرجل وخطيبته
الرجل وخطيبته

محمد فضل- متابعات

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صربيا

رجل

الجنس

خطيبته

قرّر خطيبان من صربيا وبفارق كبير في العمر أن يثبتا للعالم بأن الحب موجود بينهما وذلك من خلال نقل قصة حياتهما إلى الكاميرات عبر برنامج تلفزيون واقعي.

وقال "ميلوجكو بوزيتش" (74 عامًا) أن الكثيرين لا يصدقوا إمكانية حدوث هذا النوع من العلاقات خاصة وأن حبيبته "ميليانا بوغدانوفيتش" تبلغ من العمر 21 عامًا، ولهذا لجأ الثنائي إلى عرض قصتهما من خلال برنامج واقعي يظهر كل التفاصيل.

وأوضح "ميلوجكو" وهو أب لثلاثة ذكور، تتراوح أعمارهم بين 40 و35 و 30 عامًا من زواجه الأول، وجد لحفيدين يبلغان من العمر 13 و11 عامًا، بأنهما يخطّطان للزواج في مكتب تسجيل في 7 سبتمبر من هذه السنة.

وأشار بأنه وحبيبته يمارسان الجنس مرتين في اليوم ولمدة نصف ساعة، وبسبب أزمة قلبية تعرّض لها، كان لا بدّ لهما من اتّباع وضعية واحدة لا يفضل الخوض في تفاصيلها.

في حين قالت "ميليانا": "معظم الرجال الذين أعرفهم لا يملكون شعرًا رماديًا ولا يرتدون النظارات، لذا فهم ليس لديهم فرصة معي".

يذكر أن الثنائي يعيش في قرية بيلاتوفيتشي الواقعة في بلدية بوزيجا، غرب صربيا.





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