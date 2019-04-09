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إيهاب جلال يعلن قائمة المصري لمواجهة الزمالك

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المصريون

المصرى

الزمالك

ايهاب جلال

أعلن الجهاز الفني لفريق المصري بقيادة إيهاب جلال، قائمة لاعبيه استعدادًا لمباراة الزمالك، المقرر إقامتها في الخامسة والنصف مساء بعد غدٍ الخميس، على استاد السويس، ضمن مباريات الجولة الـ28 من الدورى العام.

وتضم القائمة 22 لاعبًا هم: أحمد مسعود ، محمود السيد ، الناشئ محمد شحاتة لحراسة المرمى، ومعهم اللاعبين عمر كمال عبد الواحد ، أحمد شوشة ، اسلام أبو سليمة ، محمود حمد ، ايزي ايميكا ، ايزيكال باسي ، أوستين أموتو ، عمرو موسى، سعيدو سينبوري ، اسلام عيسى ، محمد جريندو ، عبد الناصر دي ماريا ، إسلام عطية ، محمود وادي ، عبد الله بيكا ، حسين رجب ، محمد جابر ، كريم العراقي ، والناشئ حسام أشرف.


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