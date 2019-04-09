«عبد العال» يكشف علاقة «السيسي» بالتعديلات الدستورية

09 أبريل 2019 - 04:51 م

قال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، إن البرلمان منصة لتبادل الرأي والرأي الآخر، فنظم جلسات متعددة لحوار مجتمعي راقٍ ومحترم، بشأن التعديلات الدستورية، وتم الاستماع فيها لجميع فئات وطوائف المجتمع بدون إقصاء فكانت هذه الجلسات إثراء حقيقي للمناقشات.

وأوضح "عبد العال" أن "هذه الجلسات إضافة واضحة للعمل البرلماني الوطني، ولعل أهم نتائج هذا الحوار غيرت لدي أنا شخصيا بعض القناعات، فاستجبنا لها بما يحقق أفضل وجه للصالح العام، وإن دل هذا يدل على أن الحوار الذي أجراه المجلس كان حوارا حقيقا وبناء وله أثر"، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التشريعية، اليوم الثلاثاء.

وأضاف عبد العال: "اختلف مع بعض الرؤى التي اختذلت التعديلات الدستورية في المادة 140، فهناك كثير من المواد التي لها مردود إيجابي منها تمكين المرأة وتمثيل عادل للفئات المختلفة ومراعاة تمثيل تلك الفئات، وهناك منصب نائب رئيس الجمهورية وتنظيم مجلس الشيوخ، وهو جزء من الإصلاح الدستوري والسياسي، وإعادة الصياغة بين السلطات والسلطة القضائية وغيرها من السلطات، كل تلك التعديلات نهدف منها الوصول إلى أفضل الصياغات التي نهدف منها المصلحة العامة للدولة".

وذكر: "سأقولها واضحة، إن رئيس الجمهورية لم يتدخل من قريب أو بعيد في التعديلات، بل كانت نبت خالص لمجلس النواب لم يطلبها رئيس الجمهورية ولم يعلق عليها من قريب أو بعيد، وأقولها للتاريخ والتأكيد".



