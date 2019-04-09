«القيعي» عن لاعبي الأهلي: كانوا مخدرين أمام صن داونز

09 أبريل 2019 - 05:00 م

أكد عدلي القيعي، مستشار لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي، أن نكسة استاد لوكاس موريبي التي تعرض لها الفريق الكروي الأول بالقلعة الحمراء أمام صن داونز، بخمسة أهداف دون رد، جاءت لأسباب أخرى بعيدة عن الفنيات.

وقال «القيعي» خلال تقديمه لبرنامجه «ملك وكتابة» بصحبة إبراهيم المنيسي، أن الفريق الأحمر لعب أمام منافسه الجنوب إفريقي وهو في حالة «تخدير».

وأوضح: «الأهلي دفع ثمن حالة الإجهاد التي ضربت لاعبيه وجهازه الفني بسبب تتابع المباريات وحالة ملعب برج العرب التي خاض عليها الفريق مبارياته وتسببت في كشف الفريق لمحللي صن داونز».

وتحدث القيعي عن حضور محلل الأداء الفني الخاص بفريق صن داونز إلى مصر لمشاهدة مباراتي الأهلي مع الزمالك والاتحاد السكندري ببطولة الدوري من ملعب برج العرب، قائلًا: «محلل الأداء لمس نقاط ضعف الأهلي والحالة البدنية للفريق والإجهاد بسبب اللعب فوق هذه الأرضية وما تسببه من متاعب».

النادي الأهلي سيخوض مواجهة الإياب، يوم السبت المقبل، ويحتاج على الأقل إلى خمسة أهداف والدخول في أوقات إضافية ثم الاحتكام لركلات الجزاء، بعدما سقط بخماسية نظيفة (سجلها ثيمبا زواني، ووايني أريندسي، وريكاردو ناسيمينتو، وجاستون سيرينو، وفاكاماني ماهلامبي)، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي أقيمت على ، يوم السبت الماضي.



