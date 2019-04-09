شابان مصريان في ضيافة الملك سلمان لتكريمهما.. تعرف على السبب

09 أبريل 2019 - 05:02 م

قررت المملكة العربية السعودية، تكريم شابين مصريين عرفوا بـ«بطلا كارثة القطار» رمسيس، حيث حل الشابان وليد مرضي الفقي، ومحمد عبد الرحمن كمال، ضيوفاً في السعودية ضمن برنامج الملك سلمان بن عبد العزيز للحج والعمرة.

وقالا إن زيارتهما للمملكة لأداء مناسك العمرة أثمن هدية تم الحصول عليها، معربين عن شكرهما للملك سلمان الذي استضافهما، وقد وصف بطلا "قطار رمسيس" بعد استضافتهما ضمن برنامج الحج والعمرة الزيارة بأنها "أعظم تكريم".

محمد عبد الرحمن كمال، تحدث إلى موقع "العربية.نت" السعودي، قائلًا: "وصلتني دعوة الملك سلمان لأداء العمرة، حينها شعرت بسعادة لا توصف، وفرحة كبيرة غمرتني حين اتصل بي السفير السعودي طالباً جواز السفر ومؤكدا على بدء العمل لإنهاء كافة الإجراءات من قبل السفارة السعودية بالقاهرة، استمر ذلك لـ4 أيام، وصلت إلى المدينة المنورة الأربعاء الماضي وسط استقبال حافل في ضيافة الملك إضافة إلى السكن الفاخر، وبعد أربعة أيام توجهنا أنا وصديقي إلى مكة المكرمة لأداء العمرة".

وأضاف: "التكريم الكبير من الملك سلمان أمر غير مستغرب منه، فقد حقق حفظه الله حلمنا في أداء العمرة، فهي نعمة من الله".

أما وليد الفقي فقد قال: "الاستقبال فاق الوصف، ولم أتخيل أن أكون في ضيافة الملك سلمان، سعادتنا لا توصف بهذا التكريم، نشكر الملك سلمان والسفارة السعودية على حسن الاستقبال والضيافة، إنها لفتة كريمة جميلة من الملك سلمان ضمن ما يقدمه لشعب مصر عامة ولنا خاصة".

يذكر أن الشابين محمد ووليد، ساهما في إنقاذ 8 أشخاص ممن حاصرتهم النيران، إثر اصطدام القطار بالحاجز الخرساني لنهاية رصيف رقم 6 بمحطة رمسيس بالقاهرة صباح يوم 27 فبراير 2019، وتسبب بحدوث انفجار وحريق كبير أودى بحياة 21 شخصا، وإصابة 52 آخرين، حيث يعمل وليد ومحمد في محطة مصر في إدارة العربات وبيع المشروبات في المحطة.



