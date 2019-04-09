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«كامل الوزير» يقبل استقالة ثالث مسئول في وزارة النقل

الحياة السياسية

المهندس كامل الوزير
المهندس كامل الوزير

وكالات

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أعلن حسني سليمان، رئيس الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، تقدمه بالاستقالة للفريق كامل الوزير وزير النقل الجديد، الذي تم تعيينه بعد حادثة قطار محطة مصر.

وقرر وزير النقل، تعيين اللواء عمرو إسماعيل، رئيسا لهيئة الموانئ البرية والجافة، خلفا لحسني سليمان.

وكان وزير النقل السابق هشام عرفات، قد عين المسؤول المستقيل في أكتوبر الماضي.

وتعد استقالة حسني سليمان، الثانية بوزارة النقل في غضون شهر والثالثة منذ تعيين الفريق كامل الوزير وزيرا للنقل في 11 مارس الماضي، بعدما تقدم عمرو شعت نائب وزير النقل باستقالته، غير أن وزير النقل قرر إقالة المهندس مصطفى سلطان، نائب رئيس هيئة السكة الحديد لقطاع الشؤون المالية.



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