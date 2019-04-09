  • الثلاثاء 09 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر07:15 م
بحث متقدم
وزير التموين

المشاركة في استفتاء تعديل الدستور يؤدي لانخفاض الأسعار

قائد الجيش الجزائري

أول بيان من الجيش بعد تعيين رئيس مؤقت للجزائر

أبوتريكة

«أبوتريكة» يرد على دعوة«الكاف» لحضور القرعة بالقاهرة

ارشيفية

«الداخلية» تكشف مفاجأة عن منفذ عملية «الشيخ زويد»

الاهلى وصن داونز

«القيعي» عن لاعبي الأهلي: كانوا مخدرين أمام صن داونز

الأرصاد

«الأرصاد» تعلن درجات الحرارة غدًا.. تعرف عليها

البشير

ظهور غير متوقع لـ«البشير» بعد وصول الاحتجاجات إلى القصر

الملك سلمان

الكشف عن «حديث سري» للملك سلمان مع هؤلاء الأمراء والمشايخ

تعديل الدستور

«عبد العال» يكشف علاقة «السيسي» بالتعديلات الدستورية

الشابان المصريان

شابان مصريان في ضيافة الملك سلمان لتكريمهما.. تعرف على السبب

5 حيل للحصول على بطاقات سفر بأرخص الأسعار

الصفحة الأخيرة

جواز سفر مصري
جواز سفر مصري

متابعات - خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

عمرو أديب يفتح النار مجددًا على قطر بسبب هذا الأمر

#

قناة إخبارية تبني استوديو على سطح مبنى للحصول على خلفية طبيعية

#

"إعمار" تنفي توقف مفاوضات أراضى "العاصمة الإدارية"

#

"السترات الصفراء" بإسرائيل: الشعب يريد إسقاط النظام

مع اقتراب موسم العطلات والسياحة يرغب الكثيرون في توفير الأموال على بطاقات السفر من أجل صرفها في رحلاتهم.

نشرت صحيفة "The Daily Mail " البريطانية تقريرا حول 6 حيل يمكن اتباعها من أجل الحصول على تذكرة بسعر زهيد.

مبيعات هواتف آيفون إكس في متاجر أبل بمختلف مدن العالم 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 - بكين، الصين

-"الشهر الذهبي":

حيث يجري الإعلان عن الرحلات قبل سنة من موعدها، لكن قلة من الناس يتمكنون من تثبيت حجوزاتهم، لعدم تحديد الكثيرين يوم سفرهم بالدقة.

وبحسب موقع "Kayak " فإنه على سبيل المثال أرخص رحلات مدينة سيدني بأستراليا أو مدينة طوكيو باليابان أو مدينة بالي بإندونيسيا ستجدها قبل 8 أشهر من موعد الرحلة، بينما أفضل أسعار للرحلات إلى مدن لاس فيغاس ولوس أنجلوس ونيويورك بالولايات المتحدة تكون قبل 6 أشهر من موعد مغادرتها.

وتأتي الصفقات المربحة على الرحلات إلى مدينة دبي في الإمارات قبل 3 أشهر من موعدها، والرحلات إلى مدينة أورلاندو بالولايات المتحدة قبل شهرين.

-حجز الإقامة مع التذكرة:

 تلجأ العديد من شركات الطيران إلى تقديم عروض للمسافرين على متنها من خلال تأمين مساكن لهم وبأسعار مغرية.

على سبيل المثال، احجز رحلتين على الدرجة الاقتصادية على الخطوط الجوية البريطانية من مطار غاتويك في لندن إلى مدينة لاس فيغاس بمقاطعة نيفادا في شهر مايو وستكلفك 1636 دولارا،

وستبلغ قيمة الإقامة أسبوعا في فندق Wynn نحو 2404 دولارات، ما يجعل إجمالي تكلفة الرحلة 4040 دولارا.

احجز الرحلة والفندق نفسيهما كباقة من الخطوط الجوية البريطانية وسيكون إجمالي التكلفة 3202 دولار، وهو ما يوفر لك مبلغا ضخما يصل إلى 838 دولارا.

-السفر على متن عدة شركات:

السفر على متن شركات مختلفة يمكن من خلاله أن توفر الكثير من الأموال، من خلال البحث عن أرخص العروض للتنقل.

-بطاقات الائتمان:

حيث تقوم العديد من شركات الطيران تقديم هذه البطاقات من أجل ربح إمكانية السفر مجانا، عندما تستخدمها لدفع ثمن الرحلات والسفر.

-احذر التكاليف الإضافية:

تبدو أسعار الرحلات الاقتصادية الخفيفة الجديدة عبر المحيط الأطسي جيدة، لكنها ستبقى كذلك فقط إذا كنت مستعدا للسفر فقط دون أي كماليات.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التعذيب في قصور الخلافة (2)

محمود سلطان

فضيحة الأهلي.. من يدفع ثمنها؟!

فراج إسماعيل

استئصال.. المخدرات

حسام فتحي

أحمد عرابى..ثورة ونفى وتشويه

د. هشام الحمامي

سكوت!.. الجزائر تتكلم

د. حسام عقل

المضبوط في تحقيق اسم أسيوط

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» رسميًا.. الأرجنتين وكولومبيا تنظمان كوبا أمريكا 2020
» تحذير خطير.. مكمل غذائي«قاتل» للأطفال
» مشاجرة على كرسي يتسبب في إصابة 6 بالخصوص
» الشرطة الجزائرية تفرق آلاف المحتجين ضد «بن صالح»
» زعيم المعارضة السودانية يطالب بتسليم السلطة لقيادة عسكرية
» صن داونز مهدد بالاستبعاد من بطولة افريقيا.. تعرف على السبب
» العثور على جثة سعودي مختفى في أوغندا
» آلاف الجزائريين يعلنون رفضهم تعيين «بن صالح» رئيسا مؤقتا للبلاد
» تطورات جديدة في قضية «مذبحة أوسيم»
» شاهد.. «شيكابالا» ساهم في خماسية صن داونز أمام الأهلي
» سوريا: مصر أوقفت مرور النفط إلى سوريا عبر قناة السويس

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • عشاء

    07:54 م

  • فجر

    04:14

  • شروق

    05:39

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:24

  • عشاء

    19:54

من الى
مرشدو جماعة الإخوان
الدولار
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول