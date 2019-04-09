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جنايات القاهرة تؤجل محاكمة عصابة مخدرات دولية

قضايا وحوادث

مخدرات
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متابعات - خالد الشرقاوي

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قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة عصابة دولية بتهمة حيازة 3 ملايين قرص مخدر كبتاجون، و4 أطنان حشيش بقصد الاتجار، وحيازة أجهزة اتصالات الثريا، لجلسة 12 يونيو لاستكمال المرافعة.

عقدت الجلسة بعضوية المستشارين محمد رأفت الطيب وهيثم محمود عبد الرحيم وأمانة سر وائل عبد المقصود.

وكشفت تحقيقات النيابة في القضية رقم 4992 لسنة 2017 جنايات التجمع الأول قيام سليمان فهد الأحمد لبناني الجنسية، وعبد الرحمن سليمان فهد الأحمد لبنانى الجنسية، ومحمد عماد سليمان فهد الأحمد لبنانى الجنسية، وطلال منيعي سلامه سلمي مغربي الجنسية، وعلي طلال منيعي سلامه سلمي مغربي الجنسية، وعثمان فرج حميده جبريل مغربى الجنسية، وهشام انهناه مغربي الجنسية، والدهبي العروس مغربي الجنسية، بتكوين عصابة دولية بقصد الاتجار في جوهري مخدري الحشيش والمبفتالين داخل البلاد.

كما أسندت النيابة للمتهمين تهمة جلب المواد المخدرة إلى داخل البلاد بدون ترخيص وبغير الأحوال المصرح بها قانونا، بالإضافة لإنتاج واستخراج جوهر الحشيش، والشروع فى إنتاج واستخراج مخدر المبفتالين بدون ترخيص، وحيازة أجهزة هواتف الثريا بدون تصريح من الجهة الإدارية.



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