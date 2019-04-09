«أوباما» يغيب عن مران الزمالك.. وتأهيل ثنائي الفريق

09 أبريل 2019 - 06:26 م

غاب يوسف إبراهيم أوباما، صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، عن التدريبات الجماعية للفريق، التى يخوضها اليوم على ملعب النادى بسبب ظروف خاصة، بعدما حصل على إذن من الجهاز الفنى بقيادة السويسرى كريستيان جروس.

وخصص الجهاز الفني، فقرة تأهيل خاصة للثنائي طارق حامد ومحمود عبد الرحيم جنش، حيث يؤدي طارق تدريبات بالركض حول الملعب تحت إشراف أمير عزمي المدرب المساعد، وكولي أدو محلل الآداء والتأهيل بالفريق، فيما يخوض جنش تدريبات بجيمانيزيوم النادى حيث فضل الجهاز اكتفاء الثنائي بالتأهيل اليوم، على أن ينتظما غدا بالتدريبات الجماعية بشكل طبيعى.

كما أدى حازم إمام تدريبات تأهيل وعلاجية بجيمانيزيوم النادي تحت إشراف الجهاز الطبي، وذلك بسبب الإصابة التي يعاني منها بالسمانة، وعقد جروس جلسة سريعة مع اللاعب اطمن فيها على إصابته.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصرى البورسعيدى، فى المباراة التى ستجمعهما يوم الخميس المقبل، على استاد الجيش بالسويس ضمن منافسات الجولة الـ28 بالدورى.