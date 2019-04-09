ضبط عاطل بحوزته 1300 قرص مخدر في كفر الزيات

متابعات - خالد الشرقاوي
تمكنت مباحث مركز كفرالزيات بمحافظة الغربية، اليوم "الثلاثاء"، من ضبط عاطل بحوزته 1300 قرص مخدر بقصد الاتجار، وبندقية خرطوش.
تلقى الرائد هادى سالم رئيس مباحث مركز كفرالزيات إخطارا من النقيب محمد خطاب معاون مباحث المركز بضبط مصطفى.م – 38 سنة – عاطل مقيم بعزبة الدمر التابعة لدائرة المركز وبحوزته 13 علبة ترامادول بإجمالى 1300 قرص وبندقية خرطوش وتم التحفظ على المضبوطات.
وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح للدفاع عن النفس وتحرر محضر، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.
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