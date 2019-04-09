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تحذير خطير.. مكمل غذائي«قاتل» للأطفال

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تناول فطور الأطفال
أرشيفية

متابعات - خالد الشرقاوي

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أطلقت دراسة جديدة تحذيرا خطيرا من مكمل غذائي يتناوله معظم الأطفال بصورة مستمرة، وأشارت إلى أنه قد يكون قاتلا بالنسبة لهم.

ونشرت صحيفة "الديلي تلغراف" البريطانية تقريرا حول ما وصفته بـ"خطورة المكملات الغذائية"، وارتباطها بخطر الوفاة بسبب الإصابة بالسرطان.

وقالت الصحيفة البريطانية إن الباحثين وجدوا أن تناول مكملات الكالسيوم قد يتسبب في مضاعفة خطر الوفاة بسبب الإصابة بالسرطان.

وتوصل الباحثون إلى تلك النتائج، بعد مراجعة السجلات الطبية لنحو 27 ألف شخص بالغ، ورصد العلاقة بين الجرعات العالية من تناول مكملات الكالسيوم والإصابة بالسرطان في السنوات اللاحقة.

 ولكن لم يتوصل العلماء إلى علاقة أو صلة بين استهلاك نفس العينة للأطعمة التي تحتوي على الكالسيوم، وبين الإصابة بالسرطان في وقت لاحق، وهو ما يعني أن تناول تلك المكملات قد يكون قاتلا بصورة فعلية.

كما أشار الباحثون إلى أنه تم رصد أن بعض العناصر الغذائية الأخرى في الغذاء، والتي ليست ضمن المكملات الغذائية، قد تكون مرتبطة بصورة قوية بتقليل خطر الوفاة بسبب السرطان.

وقال الباحثون إن من وجدت الدراسة أنهم يكونوا عرضة أكبر لخطر الإصابة أو الوفاة بسبب السرطان، يستهلكون مكملات الكالسيوم بنسبة تزيد عن ألف ميليغرام يوميا.

وتابعت الدراسة العينة الخاصة بها لنحو 12 عاما، حيث توفيت نحو 24 حالة تقريبا بالسرطان من بين كل ألف شخص سنويا يستهلكون مكملات الكالسيوم، فيما توفي فقط 12 شخص من غير المستخدمين لمكملات الكالسيوم.

وقال كبير الباحثين، فانغ فانغ تشانغ، من جامعة تافتس: "من المهم فهم الدوري الذي يمكن أن يلعبه المكمل الغذائي، والذي قد يكون مفيد صحيا في بعض الأحيان، لكن تأثيراته قد لا تكون مفيدة على الإطلاق".

وتابع: "تدعم نتائجنا فكرة أنه على الرغم من أن استخدام المكملات الغذائية يساهم في زيادة مستوى إجمالي المغذيات، إلا أن هناك ارتباطات مفيدة مع العناصر الغذائية من الأطعمة التي لا تُرى مع المكملات الغذائية".

ومضى بقوله: "تؤكد هذه الدراسة أيضا على أهمية تحديد مصدر المغذيات عند تقييم نتائج الوفيات".

وقال الباحثون أيضا إن تناول الأطعمة التي يوجد بها فيتامينات أيه وكي والمغنيسيوم والزنك، يقلل بدوره خطر الوفاة وأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان، ولكن حذروا أيضا من أن تلك النتيجة تنطبق على المواد الغذائية وليست المكملات الغذائية.


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