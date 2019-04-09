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المشاركة في استفتاء تعديل الدستور يؤدي لانخفاض الأسعار

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وزير التموين
وزير التموين

محمد فضل- متابعات

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تعديل الدستور

وزير التموين

تخفيض الاسعار

أكد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية تؤدي إلى الاستقرار وانخفاض الأسعار.

وقال وزير التموين، إن المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقترحة تعد اختبارا حقيقيا للمصريين، هل موجودون أم غير موجودين، وأضاف: "إذا كنا نريد رفعة هذا البلد فلنتقدم ولنذهب للاستفتاء. إذا كنا نريد استقرارا واقتصادا وتنمية حقيقية وخفضا للأسعار فلابد أن نذهب وأن نشارك في الاستفتاء لنجني الثمار من تعليم جيد، وخدمة صحية مميزة، واستقرار في الأسعار، وهذا لن يتم إلا باستكمال ما تم خلال الفترة السابقة. نحن المصريون القادرون على تعديل الدستور وصنع مستقبل بلدنا بأيدينا، فواجبنا أن نشارك لنحيا حياة كريمة"، حسب صحيفة "فيتو".

جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر "الاستقرار من أجل الاستثمار" والذي نظمه الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، بالتعاون مع جمعية "مستثمري العاشر من رمضان"، واتحاد نقابات عمال العاشر، بحضور الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، والدكتور محرم هلال، النائب الأول للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، والدكتور سمير عارف، رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين، والدكتور خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية العاشر من رمضان، والدكتور محمد عبد النعيم، عميد كلية الحقوق جامعة بورسعيد، وعدد من المستثمرين ورجال الأعمال والعمال وذلك بمدينة العاشر من رمضان.


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