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رسميًا.. الأرجنتين وكولومبيا تنظمان كوبا أمريكا 2020

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وافق اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم “كونميبول”، بشكل رسمي على إسناد تنظيم بطولة كوبا أمريكا المقرر إقامتها عام 2020 لدولتي الأرجنتين وكولومبيا.

وكانت الأرجنتين وكولومبيا تقدما بملف مشترك لإستضافة كوبا أمريكا 2020 في أبريل الماضي، قبل اختيارهما لتنظيم البطولة القارية بعد اجتماع المكتب التنفيذي لاتحاد أمريكا الجنوبية اليوم الثلاثاء.

وستقام بطولة كوبا أمريكا في السنوات الزوجية بداية من العام المقبل، بعدما كانت تقام في السنوات الفردية خلال الفترة الماضية، كما أنها المرة الأولي التي ستقام فيها البطولة القارية في دولتين.

وستشهد البطولة مشاركة 12 دولة، 10 من أمريكا الجنوبية، بالإضافة إلي ضيفين إضافيين، وسيتم تقسيم المنتخبات إلى مجموعتين، كل مجموعة تضم 6 منتخبات، مع تأهل أول 4 عن كل مجموعة إلى دور خروج المغلوب الذي يبدأ من ربع النهائي.

يذكر أن النسخة المقبلة من بطولة كوبا أمريكا 2019 ستقام في البرازيل الصيف المقبل.


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