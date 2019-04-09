ماذا قال «ترامب» عن التعديلات الدستورية فى مصر؟

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ترامب والسيسي
ترامب والسيسي

وكالات

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن علاقات الولايات المتحدة مع مصر، في أفضل حال حاليا.

وأضاف ترامب في تصريحات صحفية خلال لقائه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في البيت الأبيض: مصر حققت كثيرا من التقدم في مجال مكافحة الإرهاب.

وبسؤاله عن التعديلات الدستورية في مصر والتي من شأنها تمديد حكم السيسي قال ترامب: "ليس لدي علم عن هذه الجهود، ما أستطيع أن أقوله هو أنه يقوم بعمل عظيم".

وأضاف ترامب: "سنناقش الكثير من الأمور ما بين القضايا العسكرية والتجارية".


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