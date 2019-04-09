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ضبط موظف ومالك سيبر لتزوير المستندات الرسمية بالجيزة

قضايا وحوادث

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أرشيفية

متابعات - خالد الشرقاوي

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ضبط 424 بطاقة تموينية بحوزة شخصين بالجيزة

نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة، برئاسة اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، فى ضبط شخصين لقيامهما بتزوير المحررات الرسمية وبيعها للمواطنين مقابل مبالغ مالية بالجيزة.

أكدت تحريات ومعلومات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الجيزة قيام موظف، وصاحب مكتب خدمات كمبيوتر بمزاولة نشاطًا إجراميًا فى مجال تزوير المحررات الرسمية وتقليد أختام شعار الجمهورية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية وبيعها لراغبى الحصول عليها ممن لديهم موانع قانونية تحول دون حصولهم عليها بالطرق المشروعة، ويتخذان من مكتب ملك الثانى بالشيخ زايد، مقرًا لمقابلة عملائهم، لسابقة قيام الثانى بإستخراج مستند رسمى للأول إلتحق بموجبه بإحدى الوظائف، وقيامه بالترويج لنشاط الثانى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبتفتيش المكتب، تم ضبط جهاز كمبيوتر يحوى بعض المحررات المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية مزورة، وطابعة ألوان، وفلاشة تحوى مستندات حكومية مزورة، وعدد 5 تقارير هندسية منسوبة لإحدى الشركات الحكومية خالى البيانات وممهور بأختام شعار الدولة المقلدة.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بنشاطهما الإجرامى فى مجال تزوير المحررات الرسمية وبيعها لراغبى الحصول عليها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



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