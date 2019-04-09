» أبطال آسيا.. بيرسبوليس الإيراني يهزم أهلي جدة

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بيرسبوليس الإيرانى

فازفريق بيرسبوليس الإيرانى على أهلى جدة السعودى، بهدفين دون رد، فى المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، على ملعب نادى الوصل الإماراتى «زعبيل، فى الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة لدور المجموعات من دورى أبطال آسيا.

وغاب عن الأهلى فى لقاء اليوم، الدولى المصرى محمد عبد الشافى لاعب أهلى جدة، كونه غير مقيد فى قائمة الفريق المشاركة فى البطولة.

هدفا بيرسبوليس سجلهما خليل شجاع زادة فى الدقيقة 18، وعلى عليبور فى الدقيقة 48.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد بيرسبوليس إلى 4 نقاط فى المركز الثانى بفارق نقطة عن باختاكور الأوزبكى المتصدر، بينما الأهلى فى المركز الثالث برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن بيرسبوليس.


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