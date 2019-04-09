نواب كويتيون يطالبون بقطع الكهرباء عن القنصلية المصرية

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محمد فضل- متابعات

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تقدم نائبان بمجلس الأمة الكويتي، بمقترح لقطع التيار الكهربائي عن مقر القنصلية المصرية الجديد في منطقة السلام، الذي أثار جدلًا بين النواب الذين برروا ذلك بأن المنطقة سكنية والقنصلية ستزعج السكان.

وبرر النائبان عبدالله الكندري وعبدالوهاب البابطين، الاقتراح بأن القنصلية استأجرت عقارًا مخصصًا للسكن الخاص في منطقة السلام، مما ترتب عليه ضرر بالغ على قاطني المنطقة، وفق صحيفة "الرأي" المحلية.

وتقدم أعضاء بمجلس الأمة (البرلمان) بخطاب رسمي لوزير الخارجية اعتراضًا على نقل القنصلية من منطقة "الروضة" إلى منطقة "السلام".

وجاء قرار نقل القنصلية المصرية بعد شكاوى عديدة من قبل سكان المنطقة، بسبب الازدحام الناجم عن أعداد المراجعين، وهو ما تكرر مجددًا بعد أن تم نقلها إلى منطقة أخرى. وطالبوا بنقل القنصلية إلى المنطقة المخصصة للسفارات.

وسبق أن أعلنت القنصلية المصرية، أنها ستباشر عملها واستقبال المراجعين بمقرها الجديد بمنطقة السلام في الأول من أبريل.

وسلم الكاتب الكويتي المهندس ناصر بدر العيدان رئيس "جميعة السلام التعاونية" بالكويت، وزير الخارجية عريضة من أهالي منطقة "السلام" للمطالبة بنقل القنصلية المصرية من منطقتهم، لما تسببه من اختناق مروري وازدحام في الشوارع.

وقال العيدان في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" اليوم: "قمت بحمد الله بتسليم عريضة أهالي منطقة السلام الى معالي وزير الخارجية لنقل القنصلية المصرية من المنطقة».



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