» 47 قتيلا في العمليات العسكرية بطرابلس حتى الان

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ذكرت منظمة الصحة العالمية يوم الثلاثاء أن المنشآت الصحية قرب العاصمة الليبية طرابلس أعلنت مقتل 47 وإصابة 181 آخرين، في الأيام الماضية.

وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة إن تجدد الصراع يهدد أيضا باستنزاف الإمدادات الطبية.

وصرح المتحدث باسم المنظمة طارق جاساريفيتش في إفادة صحفية بجنيف بأن "معظم القتلى من العسكريين فيما يبدو، غير أن من بينهم بعض المدنيين ومنهم طبيبان".

جدير بالذكر أن الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر انتزع السيطرة على جنوب ليبيا هذا العام قبل التوجه هذا الشهر إلى العاصمة الساحلية التي يتمركز عند طرفها الجنوبي.

وفي تصعيد للتوتر بين الطرفين، أعلن حفتر، يوم 4 أبريل، إطلاق عملية "تحرير" عاصمة ليبيا طرابلس من "قبضة الميليشيات والجماعات المسلحة"، بينما أوعز السراج بالتعامل بقوة لصد زحف قوات "الجيش الوطني".

وكان من المقرر مبدئيا عقد الملتقى الوطني الجامع الخاص بتسوية النزاع الليبي في مدينة غدامس شمال غرب ليبيا من 14 حتى 16 أبريل.

هذا، وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة منذ الإطاحة بنظام الزعيم الراحل للبلاد، معمر القذافي، عام 2011، ويتنازع على السلطة حاليا طرفان أساسيان، هما حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا بقيادة فايز السراج، الذي يتولى منصب رئيس المجلس الرئاسي، والثاني الحكومة الموازية العاملة في شرق ليبيا والتي يدعمها مجلس النواب في مدينة طبرق و"الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر.


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