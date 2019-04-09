مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعًا حول ليبيا غدًا

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أعلنت البعثة الألمانية لدى الأمم المتحدة أن ألمانيا دعت لعقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول ليبيا.

وذكرت البعثة الألمانية في حسابها الرسمي على "تويتر" أن المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة سيطلع أعضاء المجلس على الوضع في البلاد، وأن المجلس سيعقد جلسة مشاورات مغلقة حول هذا الموضوع.

ويأتي ذلك على خلفية احتدام الأوضاع في ليبيا، حيث أطلقت قوات "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر الأسبوع الماضي عملية عسكرية في محيط العاصمة طرابلس. وقد أسفرت الاشتباكات بين قوات حفتر والقوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس عن سقوط عشرات القتلى وأكثر من 180 جريحا.

وقد دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش التصعيد حول طرابلس، ودعا الأطراف الليبية إلى وقف إطلاق النار فورا.

بدوره، أعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة عن تأجيل عقد الملتقى الوطني الجامع للأطراف الليبية إلى حين توفر الظروف الملائمة.


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